Лукашенко: россияне просят дать им продуктов, потому что начинается дефицит

Александр Лукашенко утверждает, что из России в Беларусь пошли просьбы по обеспечению продуктами питания.

Говоря о ситуации с коронавирусом, он отметил, что в Беларуси не стоит паниковать и бегать по магазинам, скупая товары.

Он заверил, что в стране «достаточно продуктов». Также президент рассказал, что российские ретейлеры уже шлют послания в Беларусь: «Обратились к нам: дайте продукты питания, потому что у нас начинается дефицит. Конечно, мы формируем партии и отправляем, и цена уже совсем другая».

Ранее сообщалось, что Лукашенко доволен нынешней погодой и рассчитывает, что удастся быстро посеять ранние зерновые и в целом организованно провести весенне-полевые работы. Это, по его словам, позволит в более ранние сроки уборку зерновых: «Пока все идеально: и влаги хватает, и температура нормальная».

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