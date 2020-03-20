Лукашенко: россияне просят дать им продуктов, потому что начинается дефицит

/ Экономика
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Александр Лукашенко утверждает, что из России в Беларусь пошли просьбы по обеспечению продуктами питания.

Говоря о ситуации с коронавирусом, он отметил, что в Беларуси не стоит паниковать и бегать по магазинам, скупая товары.


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Он заверил, что в стране «достаточно продуктов». Также президент рассказал, что российские ретейлеры уже шлют послания в Беларусь: «Обратились к нам: дайте продукты питания, потому что у нас начинается дефицит. Конечно, мы формируем партии и отправляем, и цена уже совсем другая».

Ранее сообщалось, что Лукашенко доволен нынешней погодой и рассчитывает, что удастся быстро посеять ранние зерновые и в целом организованно провести весенне-полевые работы. Это, по его словам, позволит в более ранние сроки уборку зерновых: «Пока все идеально: и влаги хватает, и температура нормальная».

 

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Сюжет: COVID-19
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Тэги: Беларусь-Россия Союзное государство коронавирус COVID-19 Персона: Александр Лукашенко

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