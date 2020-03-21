Александр Лукашенко сделал подарок ветеранам Великой Отечественной войны к юбилею Победы.

Во время церемонии возложения венков к монументу Победы в Минске 9 мая 2019 года / Фото из архива пресс-службы президента

Как сообщили в пресс-службы главы государства, он подписал указ №105, согласно которому им предоставлено право бесплатного проезда в поездах (в т.ч. на международных линиях в российском направлении) в период проведения мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы.

«Таким образом ветераны получают возможность бесплатно посетить своих фронтовых друзей, памятные места и праздничные мероприятия как в Беларуси, так и в России», — отметили в пресс-службе.

Также бесплатное право на проезд получили лица, которые будут сопровождать ветеранов.