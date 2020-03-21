В Слонимском районе на пожаре погиб молодой мужчина

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Пожар, унесший жизнь молодого мужчины, произошел сегодня глубокой ночью в агрогородке Большие Шиловичи.

Как сообщили в областном управлении МЧС, в результате огнем уничтожены две хозяйственные постройки, под обломками одной из них было обнаружено тело 32-летнего мужчины.

Всего за минувшие дежурные сутки в Беларуси произошло 24 пожара.

По данным МЧС с начала года зарегистрировано:

  • 1134 пожара (за аналогичный период прошлого года — 1165);
  • 165 погибших (134).
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Тэги: пожар гибель на пожаре

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