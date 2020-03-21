Английская Премьер-лига будет возобновлена не раньше 30 апреля

Чемпионат Беларуси остается чуть ли не единственным действующим футбольным первенством в Европе. Основные лиги приостановлены из-за эпидемии COVID-19.

В Британии принято решение, что все профессиональные футбольные соревнования возобновятся «не ранее 30 апреля». Ранее планировалось, что чемпионаты страны во всех лигах будут приостановлены как минимум до 4 апреля, однако футбольные ассоциации страны пересмотрели это решение из-за продолжающейся эпидемии коронавируса COVID-19.

Практически все ведущие футбольные чемпионаты в Европе приостановлены как минимум до апреля. УЕФА также приняло решение перенести чемпионат Европы по футболу на следующий год, чтобы дать возможность доиграть национальные чемпионаты.

Большинство футболистов соблюдают режим самоизоляции. При этом многие помогают своим странам и местным сообществам в борьбе с эпидемией. И развлекаются, как могут. Так, ряд звезд запустили своеобразный видоечеллендж, чтобы развлечь своих фанатов – они «жонглируют» рулонами туалетной бумаги.

Чемпионат Беларуси по футболу стартовал 19 марта, на этих выходных проходят матчи первого тура. Права на его трансляцию уже приобрела группа компаний «Поверхность ТВ» из Украины.