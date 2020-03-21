Литва организовала для граждан Беларуси гуманитарный коридор на границе

Граждане Беларуси, находящиеся в данный момент в Литве, могут вернуться домой, воспользовавшись транзитным гуманитарным коридором до 00:00 часов по литовскому времени 23 марта, сообщает Госпогранкомитет.

До указанного времени пересечь границу можно в пешем порядке в пунктах пропуска «Мядининкай» — «Каменный Лог», «Шальчининкай» — «Бенякони» и «Райгардас» — «Привалка».

Аналогично в пешем порядке через определенные пункты пропуска могут вернуться домой белорусские граждане, которые сейчас находятся в Латвии и Польше.

Экстренную помощь с выездом и необходимую консультацию можно получить в консульских учреждениях Беларуси в указанных государствах, подчеркнули в Госпогранкомитете.