Литва организовала для граждан Беларуси гуманитарный коридор на границе

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Граждане Беларуси, находящиеся в данный момент в Литве, могут вернуться домой, воспользовавшись транзитным гуманитарным коридором до 00:00 часов по литовскому времени 23 марта, сообщает Госпогранкомитет.

До указанного времени пересечь границу можно в пешем порядке в пунктах пропуска «Мядининкай» — «Каменный Лог», «Шальчининкай» — «Бенякони» и «Райгардас» — «Привалка».

Аналогично в пешем порядке через определенные пункты пропуска могут вернуться домой белорусские граждане, которые сейчас находятся в Латвии и Польше.

Экстренную помощь с выездом и необходимую консультацию можно получить в консульских учреждениях Беларуси в указанных государствах, подчеркнули в Госпогранкомитете.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: Беларусь-Литва-граница

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