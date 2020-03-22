Суд вернул дело анархиста Николая Дедка на доработку

Суд Московского района вернул дело анархиста Николая Дедка на доработку.

Фото из архива

Как сообщает правозащитный сайт spring96.org , Дедка обвинили в том, что 2 февраля он нанес граффити на стене общежития №1 МАПИД.

В ходе судебного разбирательства 20 марта свидетель Бушлякова заявляла, что видела его раньше, а затем опознала в милиции по фотографии.

Как выяснилось в суде, Дедок только 3 февраля вернулся в Беларусь из Польши. Судья Татьяна Мотыль приняла решение о возвращении дела «для устранения недостатков».

Сам Дедок в социальных сетях сообщил, что связывает протокол против него с размещением фотографии надписи на стене общежития в его телеграм-канале. Он назвал дело «приветом от ГУБОПиКа», и добавил, что на его деятельность это никак не повлияет.

Дедок был задержан вечером 19 марта сотрудниками Московского РУВД Минска и помещен в изолятор временного содержания. На него был составлен протокол по статье 17.1 КоАП (мелкое хулиганство).

18 марта, в Минске задержали и лидера незарегистрированной организации «Молодой фронт» Дениса Урбановича. Его доставили в отделение милицию и отпустили после дачи объяснений. В отделении выяснилось, что 5 марта Урбанович был объявлен в розыск, однако на каком основании — ему не объяснили.