Президент МОК об отмене Олимпиады в Токио: наименее справедливое решение

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Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что ему очень бы не хотелось отменять ОИ-2020, которые запланированы в японской столице с 24 июля по 9 августа.

По мнению главы олимпийского движения, отмена главных летних стартов четырехлетия «разрушит мечты» более 11 тысяч атлетов, которые пролили немало пота, чтобы завоевать олимпийские лицензии.


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«Я полагаю, что не проводить игры было бы наименее справедливым решением», — приводит SWR Sport слова Баха.

Ранее президент заявлял, что МОК и организаторы «целиком и полностью нацелены на успешное проведение» главных летних стартов четырехлетия. «Перенос или отмена игр? Я не буду подливать масла в огонь этих спекуляций», — резюмировал Бах.

Если Игры все же состояться, то белорусские спортсмены, в случае успешного выступления, смогут неплохо заработать

19 ноября 2019 года на Олимпийском собрании президент жестко предупредил спортивных функционеров, если они не добьются результата: «Поэтому подумайте, прежде чем туда ехать главными тренерами, советниками, специалистами… Стоит ли вам туда ехать вообще. Потому что если вы туристами туда съездите и вернетесь ни с чем, лучше в страну не возвращайтесь».

Отметим, что распоряжением главы правительства Сергея Румаса вице-премьер Игорь Петришенко возглавил созданный оргкомитет по подготовке и участию отечественных атлетов в XXXIІ летних Олимпийских играх и XVІ летних Паралимпийских играх.

Сюжет: Олимпиада в Токио
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Тэги: Олимпиада-2020 Персона: Томас Бах

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