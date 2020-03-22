Президент МОК об отмене Олимпиады в Токио: наименее справедливое решение

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что ему очень бы не хотелось отменять ОИ-2020, которые запланированы в японской столице с 24 июля по 9 августа.

По мнению главы олимпийского движения, отмена главных летних стартов четырехлетия «разрушит мечты» более 11 тысяч атлетов, которые пролили немало пота, чтобы завоевать олимпийские лицензии.

«Я полагаю, что не проводить игры было бы наименее справедливым решением», — приводит SWR Sport слова Баха.

Ранее президент заявлял, что МОК и организаторы «целиком и полностью нацелены на успешное проведение» главных летних стартов четырехлетия. «Перенос или отмена игр? Я не буду подливать масла в огонь этих спекуляций», — резюмировал Бах.

Если Игры все же состояться, то белорусские спортсмены, в случае успешного выступления, смогут неплохо заработать.

19 ноября 2019 года на Олимпийском собрании президент жестко предупредил спортивных функционеров, если они не добьются результата: «Поэтому подумайте, прежде чем туда ехать главными тренерами, советниками, специалистами… Стоит ли вам туда ехать вообще. Потому что если вы туристами туда съездите и вернетесь ни с чем, лучше в страну не возвращайтесь».

Отметим, что распоряжением главы правительства Сергея Румаса вице-премьер Игорь Петришенко возглавил созданный оргкомитет по подготовке и участию отечественных атлетов в XXXIІ летних Олимпийских играх и XVІ летних Паралимпийских играх.