Белорусские пограничники помогли израильским студентам вернуться из Латвии на родину

Сегодня ночью белорусские пограничники провели операцию по транзиту через Беларусь группы израильских студентов на родину.

Фото ГПК

Как сообщили в пресс-службе ГПК, после оформления в латвийском пункте пропуска «Силене» группу студентов (21 человек) встретили два микроавтобуса прямо у границы.

На белорусской стороне (пункт пропуска «Урбаны») для них был выделен для прохода отдельный коридор.

После прохождения таможни и службы санитарно-карантинного контроля, автобусы в сопровождении ГАИ доставили израильтян в Национальный аэропорт «Минск», откуда сегодня утром они вылетели в Тель-Авив.

Белорусские пограничники отметили, что действовали в контакте с латвийскими колегами и посольством Израиля в Минске.