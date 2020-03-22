Российский канал «Матч ТВ» начал показывать чемпионат Беларуси по футболу

Российский федеральный канал «Матч ТВ» приобрел права на трансляцию матчей чемпионата Беларуси по футболу в высшей лиге, а также Кубка Беларуси.

В связи с распространение коронавируса по всей Европе приостановлены розыгрыши футбольных турниров. Чемпионат России приостановлен пока до 10 апреля.

Чемпионат Беларуси — единственный действующий на континенте, он стартовал 19 марта. Сегодня состоятся два заключительных матча первого тура.

Также «Матч ТВ» приобрел права на показ австралийской A-лиги. Трансляции начнутся 23 марта. Сезон в Австралии начался в октябре, а завершится в мае. Зрители «Матч ТВ» увидят окончание регулярного сезона и плей-офф.

В турнирной таблице лидирует «Сидней» — 48 очков в 20 играх, Вторым идет «Мельбурн Сити» — 40 очков в 22 матчах.

Матчи чемпионатов Беларуси и Австралии по футболу можно увидеть на телеканале «Матч ТВ», а также на сайтах matchtv.ru, sportbox.ru и в приложении «МАТЧ!».

Как сообщалось ранее, матчи чемпионата Беларуси по футболу также начал транслировать украинский телеканал Sport 1.