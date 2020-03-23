COVID-19. Эксперт назвала два сценария для Беларуси

Ситуация с коронавирусом COVID-19 может развиваться по двум сценариям, заявила заведующая лабораторией гриппа и гриппоподобных заболеваний РНПЦ эпидемиологии и микробиологии Наталья Шмелева.

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«Может быть, произойдет эпидемиологический тупик, что произошло с SARS-вирусом, который в течение года практически ушел с циркуляции, и больше с 2003 года мы его не встречали», — сказала она 22 марта в программе «Главный эфир» телеканала «Беларусь 1».

То есть, вирус, «проходя с одного организма на другой, приходит к эпидемическому тупику, и инфекция угасает», пояснила специалист.

Либо, добавила Шмелева, «этот вирус останется в циркуляции, и произойдет его внедрение в сезонную циркуляцию — он будет циркулировать, как и все сезонные вирусы респираторные». В таком случае, по ее словам, вирус снижает патогенность.

В целом же, подчеркнула завлабораторией, смертность от коронавируса COVID-19 несравнима с рядом других заболеваний — холерой, «испанкой».

Шмелева обратила внимание на то, что в Беларуси пока регистрируются только завозные случаи инфекции COVID-19, связанные с пребыванием граждан в неблагополучных странах.

«Эти все лица изолируются, выясняется круг их контактов, и лица первого круга также изолируются в лечебные заведения. Если во время инкубационного периода у них появляются клинические симптомы, они уже изолированы в лечебное учреждение — тем самым предотвращается дальнейшее распространение заболевания», — сказала специалист.

Подъема респираторной заболеваемости, обусловленной коронавирусом, в стране не наблюдается, добавила она.

Шмелева считает нецелесообразным закрывать границы. Из-за инкубационного периода «нет стопроцентной гарантии, что закрыв границы, мы убережем себя от вируса», пояснила она.

По данным Минздрава на утро 21 марта, за последние сутки число выявленных в Беларуси случаев заражения коронавирусом COVID-19 выросло с 69 до 76.

Ранее Минздрав опроверг появившуюся информацию о первой смерти и обвинил СМИ в нагнетании паники.

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