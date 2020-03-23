Минздрав подготовил четыре плана для противодействия COVID-19

В ближайшее время в Беларуси будут проводить экспресс-тесты на коронавирус COVID-19, сообщила заместитель министра здравоохранения Елена Богдан.

«Китайская Народная Республика нам передает 1008 панелей для постановки экспресс-тестов. Поэтому в ближайшее время у нас будут и экспресс-тесты», — сказала она 22 марта в интервью телеканалу СТВ .

По словам Богдан, Минздрав Беларуси уже протестировал 19 тысяч человек, которые были «контактами первого или второго уровня» с носителями коронавируса.

«У нас разработано четыре плана действий, — сообщила замминистра. — На сегодняшний момент мы находимся на исполнении первого плана, плана эпизодических заболеваний. Мы проверили все наше дыхательное оборудование — это наркозно-дыхательные аппараты, аппараты ИВЛ».

По словам Богдан, при необходимости для оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией может быть перепрофилировано «более 30 тысяч коечного фонда».

«На сегодняшний момент располагаем более чем шестью тысячами таких коек, на которых может быть оказана кислородоподдержка пациентам — то есть ресурсов абсолютно достаточно», — подчеркнула замминистра.

Она заверила, что «оснований для паники нет». «Мы находимся в ситуации единичных случаев, мы принимаем меры по изоляции пациентов, у которых выявлены РНК вируса, по изоляции контактов первого уровня, по усиленному наблюдению контактов второго уровня», — добавила чиновница. Основной упор Минздрава Беларуси в борьбе с паникой — распространение информации, заявила Богдан.

«Чтобы не допустить паники, мы должны доносить людям. Первое — начинать с позитивной информации, второе — давать объективную информацию», — сказала замминистра.

По данным Минздрава на утро 21 марта, за последние сутки число выявленных в Беларуси случаев заражения коронавирусом COVID-19 выросло с 69 до 76.

Ранее Минздрав опроверг появившуюся информацию о первой смерти и обвинил СМИ в нагнетании паники.

Александр Лукашенко жестко отреагировал на сообщения в СМИ и дал поручение КГБ «разобраться с негодяями, которые вбрасывают эти фейки».

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