СМИ: отбывающий наказание Харви Вайнштейн в тюрьме подцепил COVID-19

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Отбывающий наказание за сексуальное насилие один из самых успешных голливудских продюсеров Харви Вайнштейн в тюрьме заразился коронавирусом COVID-19.

Как пишет Daily Mail, после прибытия в тюрьму Венде (штат Нью-Йорк) Вайнштейн сообщил администрации, что у него коронавирус. Тесты подтвердили заболевание.


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В настоящее время он находится на карантине в тюремном изоляторе.

Еще на прошлой неделе Вайнштейн отбывал наказание в тюрьме на острове Рикерс, где у многих заключенных был обнаружен COVID-19.

По данным Минздрава на утро 21 марта, за последние сутки число выявленных в Беларуси случаев заражения коронавирусом COVID-19 выросло с 69 до 76.

Ранее Минздрав опроверг появившуюся информацию о первой смерти и обвинил СМИ в нагнетании паники.

Александр Лукашенко жестко отреагировал на сообщения в СМИ и дал поручение КГБ «разобраться с негодяями, которые вбрасывают эти фейки»

 

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Сюжет: COVID-19
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Тэги: тюрьма США коронавирус COVID-19 Персона: Харви Вайнштейн

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