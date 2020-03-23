СМИ: отбывающий наказание Харви Вайнштейн в тюрьме подцепил COVID-19
Отбывающий наказание за сексуальное насилие один из самых успешных голливудских продюсеров Харви Вайнштейн в тюрьме заразился коронавирусом COVID-19.
Как пишет
В настоящее время он находится на карантине в тюремном изоляторе.
Еще на прошлой неделе Вайнштейн отбывал наказание в тюрьме на острове Рикерс, где у многих заключенных был обнаружен COVID-19.
По данным Минздрава на утро 21 марта, за последние сутки число выявленных в Беларуси случаев заражения коронавирусом COVID-19 выросло с 69 до 76.
Ранее Минздрав опроверг появившуюся информацию о первой смерти и обвинил СМИ в нагнетании паники.
Александр Лукашенко жестко отреагировал на сообщения в СМИ и дал поручение КГБ «разобраться с негодяями, которые вбрасывают эти фейки».
Главное о коронавирусе:
- Симптомы коронавируса – и что делать, если вы заболели
- По полочкам. Как уберечься от коронавируса
- Коронавирус COVID-19 в Беларуси. Полная хроника событий
- Пандемия COVID-19 может продлиться до двух лет
- Названы лекарства, которые могут ухудшить состояние здоровья при коронавирусе