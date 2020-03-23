СМИ: отбывающий наказание Харви Вайнштейн в тюрьме подцепил COVID-19

Отбывающий наказание за сексуальное насилие один из самых успешных голливудских продюсеров Харви Вайнштейн в тюрьме заразился коронавирусом COVID-19.

Как пишет Daily Mail , после прибытия в тюрьму Венде (штат Нью-Йорк) Вайнштейн сообщил администрации, что у него коронавирус. Тесты подтвердили заболевание.

В настоящее время он находится на карантине в тюремном изоляторе.

Еще на прошлой неделе Вайнштейн отбывал наказание в тюрьме на острове Рикерс, где у многих заключенных был обнаружен COVID-19.

По данным Минздрава на утро 21 марта, за последние сутки число выявленных в Беларуси случаев заражения коронавирусом COVID-19 выросло с 69 до 76.

Ранее Минздрав опроверг появившуюся информацию о первой смерти и обвинил СМИ в нагнетании паники.

Александр Лукашенко жестко отреагировал на сообщения в СМИ и дал поручение КГБ «разобраться с негодяями, которые вбрасывают эти фейки».

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