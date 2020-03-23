«Белпочта» из-за COVID-19 начала выдавать пенсии на дому

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Государственное предприятие «Белпочта» из-за коронавируса COVID-19 начало выдачу пенсий и пособий на дому.

«С целью создания дополнительной защиты от распространения вирусных инфекций для пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями вы можете обратиться в обслуживающее отделение почтовой связи для организации выплаты пенсии (пособия) почтальоном на дому», — говорится в сообщении на сайте почтового оператора.


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Одновременно с выплатой пенсий (пособий) на дому можно будет сделать коммунальные платежи, отмечается в сообщении.

По данным Минздрава на утро 21 марта, за последние сутки число выявленных в Беларуси случаев заражения коронавирусом COVID-19 выросло с 69 до 76.

Ранее Минздрав опроверг появившуюся информацию о первой смерти и обвинил СМИ в нагнетании паники.

Александр Лукашенко жестко отреагировал на сообщения в СМИ и дал поручение КГБ «разобраться с негодяями, которые вбрасывают эти фейки»

 

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Сюжет: COVID-19
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Тэги: Белпочта пенсии коронавирус COVID-19

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