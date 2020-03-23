Правительство внесет предложение по реструктуризации внешних долгов
Об этом сообщил журналистам 23 марта в Минске первый заместитель премьер-министра Дмитрий Крутой.
По его словам, «предложения о реструктуризации части внешнего долга звучат». «Те кредитные линии, которые у нас были взяты на стандартных условиях... Мы попытаемся выйти на партнеров, невзирая на карантинные ограничения и прочее, и внесем предложения по реструктуризации части внешнего долга, — цитирует первого вице-премьера пресс-служба правительства. — Обсуждались только кредитные линии международных финансовых организаций (Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк). Никакого дефолтного состояния. Все обслуживание долга идет в обычном режиме. Евробондов эта тема вообще не касается».
В качестве примера Крутой привел Всемирный банк, который анонсировал выделение прямой помощи, в том числе на ликвидацию последствий коронавируса. «Мы пока таких денег у него не запрашивали. Но в части долговых линий, думаю, можем с ними поработать», — отметил он.
Что касается перспектив сотрудничества с МВФ, то первый вице-премьер напомнил, что фонд, исходя из своих правил, не ведет переговоры о кредитах или заключении новых страновых программ во время электоральных кампаний.
Он прокомментировал также договоренности с Россией в нефтяной сфере, призвав «не спешить и дождаться финальных решений». «Квартал уже прошел, поэтому здесь надо еще технические возможности заводов оценить. Как они смогут это все переработать», — уточнил первый вице-премьер.
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Внешний госдолг по состоянию на 1 февраля 2020 года составил 16,9 млрд долларов, уменьшившись с начала года на 0,2 млрд долларов, или на 1,2%.
В январе 2020 года привлечены внешние государственные займы на сумму, эквивалентную 69,6 млн долларов: 66,7 млн долларов — правительства и банков Российской Федерации; 2,4 млн долларов — МБРР; 0,5 млн долларов — ЕБРР.
Погашение внешнего государственного долга в январе 2020 года составило 259,9 млн долларов: 167,7 млн долларов — банки Китая; 92,2 млн долларов — правительство Российской Федерации.