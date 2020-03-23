Правительство внесет предложение по реструктуризации внешних долгов

Об этом сообщил журналистам 23 марта в Минске первый заместитель премьер-министра Дмитрий Крутой.

По его словам, «предложения о реструктуризации части внешнего долга звучат». «Те кредитные линии, которые у нас были взяты на стандартных условиях... Мы попытаемся выйти на партнеров, невзирая на карантинные ограничения и прочее, и внесем предложения по реструктуризации части внешнего долга, — цитирует первого вице-премьера пресс-служба правительства. — Обсуждались только кредитные линии международных финансовых организаций (Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк). Никакого дефолтного состояния. Все обслуживание долга идет в обычном режиме. Евробондов эта тема вообще не касается».

В качестве примера Крутой привел Всемирный банк, который анонсировал выделение прямой помощи, в том числе на ликвидацию последствий коронавируса. «Мы пока таких денег у него не запрашивали. Но в части долговых линий, думаю, можем с ними поработать», — отметил он.

Что касается перспектив сотрудничества с МВФ, то первый вице-премьер напомнил, что фонд, исходя из своих правил, не ведет переговоры о кредитах или заключении новых страновых программ во время электоральных кампаний.

Он прокомментировал также договоренности с Россией в нефтяной сфере, призвав «не спешить и дождаться финальных решений». «Квартал уже прошел, поэтому здесь надо еще технические возможности заводов оценить. Как они смогут это все переработать», — уточнил первый вице-премьер.