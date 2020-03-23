«Беларусбанк» ввел изменения по кредитам на недвижимость

/ Экономика
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С 23 марта повышена процентная ставка и введена возможности возвращать заем как равными долями, так и платежами на уменьшение.

Теперь процентная ставка на строительство и приобретение жилья на общих условиях выросла до 14,19% (ранее она составляла 12,32%), передает TUT.by.

Повышение процентной ставки связано с решением Нацбанка по пересмотру расчетной величины стандартного риска. Ранее некоторые банки уже подняли ставки по займам на недвижимость до 14,19%, среди них — «Франсабанк» и «Белагропромбанк».

Еще одно изменение по кредитам на недвижимость, которое ввел «Беларусбанк», — возможность возвращать заем как равными долями (аннуитетный платеж), так и платежами на уменьшение (дифференцированный). Но клиенту нужно определиться, как он будет выплачивать кредит, до заключения договора.
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Тэги: Беларусбанк кредит заем Нацбанк

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