В Климовичах накажут оскорбившего белорусский язык детского тренера

Заместитель директора районной ДЮСШ Лариса Роговская заверила, что высказывания Инны Кордабнёвой не отражают позицию учебного заведения.

Представитель администрации учреждения уточнила, что ее подопечной заинтересовались в Климовичском райисполкоме, где инициировали разбирательство, сообщает svaboda.org .

«Она грамотный сотрудник, но я не знаю, почему она так написала и выложила в интернет в выходной день. Наказание будет», — сказала Роговская.

Кордабнёва заявила в своем видеоблоге, что белорусский язык «ужасный и запутанный», «делает белорусских детей еще тупее». Она также возмутилась, что в минском общественном транспорте объявления даются не по-русски.

Увольнять специалиста не будут. Как пояснили в администрации школы, педагог дорабатывает до апреля и потом уходит в декретный отпуск.