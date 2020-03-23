В Климовичах накажут оскорбившего белорусский язык детского тренера

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Заместитель директора районной ДЮСШ Лариса Роговская заверила, что высказывания Инны Кордабнёвой не отражают позицию учебного заведения.

Представитель администрации учреждения уточнила, что ее подопечной заинтересовались в Климовичском райисполкоме, где инициировали разбирательство, сообщает svaboda.org.

«Она грамотный сотрудник, но я не знаю, почему она так написала и выложила в интернет в выходной день. Наказание будет», — сказала Роговская.

Кордабнёва заявила в своем видеоблоге, что белорусский язык «ужасный и запутанный», «делает белорусских детей еще тупее». Она также возмутилась, что в минском общественном транспорте объявления даются не по-русски.

Увольнять специалиста не будут. Как пояснили в администрации школы, педагог дорабатывает до апреля и потом уходит в декретный отпуск.
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Тэги: белорусский язык Персона: Инна Кордабнёва Лариса Роговская Город: Климовичи

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