В Беларуси не будут выдавать больничные самоизолировавшимся

В Минздраве заявили, что листок трудоспособности такому работнику при отсутствии признаков заболевания выдан не будет. Сотруднику необходимо договариваться об условиях, например, удаленной работы с руководством организации.

Инна Карабан

Об этом сказала заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан.

Чтобы ситуация оставалась контролируемой, медики просят сограждан не выезжать из страны, а по возвращении из-за границы принять меры по самоизоляции и не выходить сразу на работу. «Руководители организаций заинтересованы в том, чтобы такой человек остался на какое-то время дома, потому что реально понимают, чем это может грозить, если у сотрудника подтвердится коронавирус. Все предприятие будет изолировано как контакт первого уровня», — добавила Карабан.

Министерство здравоохранения в ближайшее время откроет счет для юридических и физических лиц, которые хотят финансово поддержать учреждения здравоохранения в борьбе с коронавирусом COVID-19, уточниила замминистра здравоохранения Елена Богдан на пресс-конференции в Минске 23 марта.

По ее словам, в министерство обращаются компании и неравнодушные граждане, которые хотят перевести деньги или купить и передать больницам тесты.