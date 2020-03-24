«Не хотела знакомиться». Могилевчанин избил девушку
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48-летнего мужчину подозревают в избиении девушки. Заявление в милицию написала 18-летняя могилевчанка.
По словам заявительницы, мужчина сначала пытался познакомиться. Однако, получив отказ, начал ее преследовать и оскорблять.
Несколько позже подозреваемый догнал и избил девушку.
По информации УВД Могилевской области, подозреваемым является ранее несудимый 48-летний житель областного центра, недавно вышедший из лечебно-трудового профилактория.
В отношении него открыто уголовное производство.