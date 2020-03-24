«Не хотела знакомиться». Могилевчанин избил девушку

48-летнего мужчину подозревают в избиении девушки. Заявление в милицию написала 18-летняя могилевчанка.

По словам заявительницы, мужчина сначала пытался познакомиться. Однако, получив отказ, начал ее преследовать и оскорблять.

Несколько позже подозреваемый догнал и избил девушку.

По информации УВД Могилевской области, подозреваемым является ранее несудимый 48-летний житель областного центра, недавно вышедший из лечебно-трудового профилактория.

В отношении него открыто уголовное производство.