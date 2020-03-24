Мировые цены на нефть идут вверх утром 24 марта

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Мировые цены на «черное золото» немного отыгрывают падение.

Как свидетельствуют данные электронных торгов утром 24 марта, нефть марки Brent растет на 3,81% и торгуется на уровне 28,06 доллара за баррель.

Растет и цена на легкую нефть марки WTI. Плюс составляет 4,49% — 24,41 доллара за баррель.

Пандемия коронавируса привела к снижению потенциального спроса на нефть в мире. При этом крупнейшие нефтедобывающие страны (Россия и Саудовская Аравия) не смогли договориться о согласованной политике в нефтяной сфере, и это на прошлой неделе породило высокую волатильность на валютном рынке, котировки которого зависят от цен на нефть.
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Тэги: мировые цены на нефть нефть

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