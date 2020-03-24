Мировые цены на нефть идут вверх утром 24 марта

Мировые цены на «черное золото» немного отыгрывают падение.

Как свидетельствуют данные электронных торгов утром 24 марта, нефть марки Brent растет на 3,81% и торгуется на уровне 28,06 доллара за баррель.

Растет и цена на легкую нефть марки WTI. Плюс составляет 4,49% — 24,41 доллара за баррель.

Пандемия коронавируса привела к снижению потенциального спроса на нефть в мире. При этом крупнейшие нефтедобывающие страны (Россия и Саудовская Аравия) не смогли договориться о согласованной политике в нефтяной сфере, и это на прошлой неделе породило высокую волатильность на валютном рынке, котировки которого зависят от цен на нефть.