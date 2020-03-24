«В Беларуси нет такого чувства национальной принадлежности, как в Литве»
Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич считает, что у России не получится захватить Беларусь по крымскому сценарию.
«Российское вторжение по крымской схеме представляется маловероятным, поскольку в России опасаются потенциальных международных последствий», — заявила писательница в интервью французской
Она считает, что «ожесточенное сопротивление Лукашенко отнюдь не упрощает дело».
«Поэтому они воспользуются экономическими средствами, раз Беларусь сильно зависит от России. Российские субсидии уже сократились», — подчеркнула Алексиевич.
Она также отметила, что «в Беларуси нет такого чувства национальной принадлежности, как, например, в Литве. Там нет такой сплоченности общества. Если там и будет сопротивление, то спорадическое от молодежи».