«В Беларуси нет такого чувства национальной принадлежности, как в Литве»

Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич считает, что у России не получится захватить Беларусь по крымскому сценарию.

«Российское вторжение по крымской схеме представляется маловероятным, поскольку в России опасаются потенциальных международных последствий», — заявила писательница в интервью французской lemonde.fr (перевод приводит inosmi.ru ).

Она считает, что «ожесточенное сопротивление Лукашенко отнюдь не упрощает дело».

«Поэтому они воспользуются экономическими средствами, раз Беларусь сильно зависит от России. Российские субсидии уже сократились», — подчеркнула Алексиевич.

Она также отметила, что «в Беларуси нет такого чувства национальной принадлежности, как, например, в Литве. Там нет такой сплоченности общества. Если там и будет сопротивление, то спорадическое от молодежи».