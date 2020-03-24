Доллар сильно падает на открытии торгов 24 марта

Американская валюта сильно сдает позиции на открытии торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 24 марта.

Доллар теряет сразу 0,0429 пункта и торгуется на рубеже 2,5967 белорусского рубля.

Падает и евро. Минус составляет 0,0167 пункта — 2,8133 белорусского рубля.

А вот российская валюта укрепляется на 0,0362 пункта — 3,306 белорусского рубля за 100 российского рубля.

Следует отметить, что изменения на валютном рынке в Беларуси происходят на фоне восстановления мировых цен на нефть, которые привели к укреплению российского рубля.

Утром 24 марта нефть марки Brent на мировом рынке подорожала на 3,7% до 28 долларов за баррель. На этом фоне утром на торгах Московской биржи произошло снижение курсов иностранных валют. Так, если в понедельник доллар на московских торгах стоил более 81 российских рублей, то утром во вторник — 78,6 российского рубля.

«Динамика курса белорусского рубля будет зависеть от ситуации на российском валютном рынке, на состояние которого влияет стоимость нефти на мировом рынке», — подчеркнул в комментарии БелаПАН финансовый аналитик Александр Муха.

По его мнению, события на нефтяном рынке будут влиять не только на курсы иностранных валют, но и на состояние экономики в России и в Беларуси.

«В прошлом году на долю России пришлось более 40% белорусского экспорта, а по ряду белорусских товаров доля поставок в Россию гораздо выше. В то же время более 55% российского экспорта приходится на нефтяные товары. Цена на нефть с начала года упала вдвое. Соответственно, это негативно скажется на российской экономике и по цепочке затронет и Беларусь», — предполагает Муха.

Нацбанк Беларуси на прошлой неделе распространил специальный комментарий по ситуации с курсом валют. Регулятор констатировал, что спрос на инвалюту на внутреннем валютном рынке значительно вырос. «Это отразилось на динамике курса белорусского рубля по отношению к иностранным валютам. В целях ограничения рисков обеспечения финансовой стабильности, связанных с повышенной волатильностью курса, Национальный банк проводил валютные интервенции в дополнительных объемах», — сообщал главный банк страны.

При этом Нацбанк подчеркнул, что в стране сохраняется режим плавающего курса и валютные интервенции будут осуществляться в ограниченных объемах. «Национальный банк продолжит осуществлять мониторинг ситуации и при необходимости будет принимать оперативные меры реагирования», — предупредил регулятор.