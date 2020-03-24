VOKA покажет «Паўлінку» в прямом эфире на весь мир

27 марта, в Международный день театра, видеосервис VOKA покажет в прямом эфире спектакль Национального академического театра имени Янки Купалы «Паўлінка».

«Паўлінка», поставленная Львом Литвиновым в 1944 году на базе Томского драматического театра в условиях эвакуации, считается визитной карточкой Купаловского. Именно этим спектаклем начинается каждый сезон, а сама постановка остается неотъемлемой частью репертуара уже почти 80 лет.

В 2019 году «Паўлінка» Купаловского признана нематериальной историко-культурной ценностью Беларуси.

За годы существования спектакля в роли Павлинки зрители смогли увидеть почти два десятка талантливых актрис — от Раисы Кошельниковой и Зои Белохвостик до Марты Голубевой, которая и воплотит главную героиню постановки 27 марта.

Вместе с ней на сцену Купаловского выйдут Мария Захаревич, Павел Харланчук-Южаков, Андрей Ковальчук, Алена Сидорова, Николай Кучиц, Наталья Кочеткова, Марина Гордиенок, Дмитрий Тумас и другие.

Прямой эфир 27 марта будет доступен в мобильном приложении VOKA или на сайте voka.tv с любого устройства и в сети любого оператора Беларуси и других стран даже без авторизации.

Многокамерная художественная съемка в высоком качестве позволит каждому зрителю максимально погрузиться в атмосферу театрального зала и увидеть все, что происходит на сцене, с разных ракурсов.

Для спектакля также будут доступны субтитры на русском языке. Показ начнется в 19:00.