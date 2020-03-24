Палата представителей может рассмотреть соглашение с ЕС о визах и реадмиссии в начале весенней сессии

Палата представителей планирует рассмотреть соглашения между Беларусью и Евросоюзом об упрощении визового режима и реадмиссии в приоритетном порядке. Об этом 24 марта заявил журналистам в Минске председатель постоянной комиссии по международным делам Андрей Савиных.

«Сегодня наша комиссия рассмотрит эти соглашения, — сказал он. — Это важный этап, потому что затем соглашения передаются в совет палаты и после выносятся на сессию. Будем их ратифицировать в приоритетном порядке».

Весенняя сессия Палаты представителей откроется 2 апреля. Савиных рассчитывает, что данные соглашения будут ратифицированы 2 или 3 апреля.

«В этой связи хотел бы выразить надежду или, может быть, даже уверенность, что когда эпидемия пойдет на спад и люди вернуться к нормальному режиму жизни, начнут путешествовать, ездить в служебные командировки, мы уже будем пользоваться этим соглашением и стоимость виз будет ниже», — сказал Савиных.

Соглашения об упрощении визового режима и реадмиссии Беларусь и ЕС подписали 8 января. Документы должны пройти процедуру ратификации в Национальном собрании Беларуси и Европейском парламенте. Положения соглашений начнут применять в первый день второго месяца после обмена уведомлениями о выполнении сторонами внутренних процедур.

Новая редакция Визового кодекса ЕС вступила в силу 2 февраля 2020 года. Помимо прочих изменений она предусматривает увеличение визового сбора для граждан всех стран до 80 евро, если иное не прописано в двусторонних соглашениях.