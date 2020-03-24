Минск и Москва продолжают создавать общий список невыездных

Беларусь и Россия продолжают работу по созданию общего списка граждан, которым ограничено право на выезд за границу.

Как сообщил начальник департамента по гражданству и миграции Министерства внутренних дел Алексей Бегун, общаясь с журналистами 24 марта, процесс планируется завершить к 1 апреля.

«Мы получили из Российской Федерации список сейчас в отношении тех лиц, право на выезд с территории России которых ограничено. Сейчас мы интегрируем эти сведения с нашими банками данных. И мы начали выгрузку соответствующих сведений в Российскую Федерацию, — сказал Бегун. — Там просто технически еще некоторые моменты не урегулированы по поводу того, чтобы получить подтверждение на территории Беларуси, что данные успешно интегрированы в российские информационные ресурсы, чтобы иметь обратную связь. Над этим сейчас работаем».

Представитель МВД отметил, что от российской стороны получены сведения примерно о трех тысячах российских граждан, которым ограничен выезд за границу.

«С нашей стороны мы выгружаем пакетами, поэтому я сейчас не готов говорить, сколько [граждан включено в этот список]. Эта работа к 1 апреля должна быть завершена», — сказал он.

По словам Бегуна, при снятии ограничения на выезд ожидается, что человек будет исключен из базы невыездных в течение суток.

«Мы предполагаем, что для этого потребуются одни сутки и в Беларуси, и в России. Но это с учетом того, как Российская Федерация будет направлять сведения на пункты пропуска на государственной границе. Они заявляют, что у них это тоже практически в режиме онлайн. Поэтому я думаю, что по временному интервалу будет проходить не больше суток», — сказал представитель МВД.