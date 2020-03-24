Минск и Москва продолжают создавать общий список невыездных

/ Общество
Просмотров: 242

Беларусь и Россия продолжают работу по созданию общего списка граждан, которым ограничено право на выезд за границу.

Как сообщил начальник департамента по гражданству и миграции Министерства внутренних дел Алексей Бегун, общаясь с журналистами 24 марта, процесс планируется завершить к 1 апреля.

«Мы получили из Российской Федерации список сейчас в отношении тех лиц, право на выезд с территории России которых ограничено. Сейчас мы интегрируем эти сведения с нашими банками данных. И мы начали выгрузку соответствующих сведений в Российскую Федерацию, — сказал Бегун. — Там просто технически еще некоторые моменты не урегулированы по поводу того, чтобы получить подтверждение на территории Беларуси, что данные успешно интегрированы в российские информационные ресурсы, чтобы иметь обратную связь. Над этим сейчас работаем».

Представитель МВД отметил, что от российской стороны получены сведения примерно о трех тысячах российских граждан, которым ограничен выезд за границу.

«С нашей стороны мы выгружаем пакетами, поэтому я сейчас не готов говорить, сколько [граждан включено в этот список]. Эта работа к 1 апреля должна быть завершена», — сказал он.

По словам Бегуна, при снятии ограничения на выезд ожидается, что человек будет исключен из базы невыездных в течение суток.

«Мы предполагаем, что для этого потребуются одни сутки и в Беларуси, и в России. Но это с учетом того, как Российская Федерация будет направлять сведения на пункты пропуска на государственной границе. Они заявляют, что у них это тоже практически в режиме онлайн. Поэтому я думаю, что по временному интервалу будет проходить не больше суток», — сказал представитель МВД.
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: МВД Беларусь-Россия Союзное государство список невыездных Персона: Алексей Бегун Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

Попробуют после коронавируса? Россия лишь поставила поглощение Беларуси на паузу

Попробуют после коронавируса? Россия лишь поставила поглощение Беларуси на паузу

Кто кого завирусит? Лукашенко отчихвостил Москву за закрытие границы

Кто кого завирусит? Лукашенко отчихвостил Москву за закрытие границы

Транзит власти в России от Путина к Путину не снимает угрозы аннексии Беларуси

Транзит власти в России от Путина к Путину не снимает угрозы аннексии Беларуси

Российская нефть дешевле, но Москва всегда может прищемить белорусам пальцы

Российская нефть дешевле, но Москва всегда может прищемить белорусам пальцы