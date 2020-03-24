Мошенник выманил у могилевчанки почти 70 тысяч долларов, обещая освободить ее мужа из-под стражи

69 тысяч долларов лишилась жительница Могилева, заплатившая мошеннику, обещавшему содействие в освобождении ее мужа из-под стражи.

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В отношении супруга могилевчанки расследовалось уголовное дело по обвинению в совершении преступлений экономического характера. Мужчина был заключен под стражу.

К его супруге обратился 61-летний мужчина, который заверил женщину, что обладает достаточными знакомствами в правоохранительных органах, чтобы решить вопрос об изменении меры пресечения, не связанную с лишением свободы. Но это будет стоить определенную сумму.

В несколько приемов женщина передала мужчине 69 тысяч долларов. Однако муж на свободу не вышел. Как сообщает Следственный комитет, ныне обвиняемый в мошенничестве мужчина не намеревался выполнять принятые на себя обязательства и присвоил переданные ему деньги.

Через некоторое время женщина обратилась в правоохранительные органы и рассказала все обстоятельства произошедшего.

В отношении 61-летнего мужчины возбуждено уголовное дело, ему предъявлено обвинение в мошенничество и подстрекательстве к даче взятки. Мужчина заключен под стражу.