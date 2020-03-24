«Белавиа» переносит начало полетов в Вену на 25 апреля

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29 марта авиакомпания «Белавиа» планировала первый полет по новому для себя направлению — Минск — Вена, однако вынуждена перенести начало полетов на 25 апреля.

Причиной стала невыдача белорусской авиакомпании авиационными властями Австрии разрешения на выполнение регулярных полетов по данному маршруту, «несмотря на выполнение ОАО “Авиакомпания «Белавиа»” всех необходимых процедур по аккредитации и получение слотов в аэропорту Вены», сообщил белорусский перевозчик.

В этой связи все рейсы маршруту Минск — Вена — Минск отменяются с 29 марта по 24 апреля. Билеты можно вернуть по месту их приобретения. Также пассажиры могут перенести дату полета на один из дней в период с 25 апреля по 30 июня.
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Тэги: Белавиа Город: Вена

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