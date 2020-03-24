Лукашенко о COVID-19: выдержим до православной Пасхи — значит, жить будем

Александр Лукашенко призывает не паниковать и не допустить психоза из-за ситуации с распространением в мире коронавирусной инфекции.

Как заявил он 24 марта, обсуждая с послом Китая Цуй Цимином методы борьбы с COVID-19, «всякое в жизни бывает, но главное — не паниковать».

«Я больше всего боюсь, что люди заболеют психозом от того, что происходит в средствах массовой информации. От психоза будут все остальные болезни. Так говорят и специалисты. Ваш опыт, наш опыт мы используем, чтобы на предельно допустимом для нас уровне пройти пик. Выдержим до православной Пасхи — значит, жить будем», — цитирует главу государства его пресс-служба.

Православная Пасха в нынешнем году будет отмечаться в воскресенье, 19 апреля.

Лукашенко рассказал послу о предпринятых в стране мерах борьбы с распространением коронавируса. «Мы определили страны, которые очень серьезно контролируем с точки зрения приезда оттуда наших людей и граждан, допустим, Германии, Франции, Италии. Мы ведь страну не закрывали, ни с одной страной не закрыли границу. К нам приезжают разные люди, но в аэропорту (в основном это воздушное сообщение) мы серьезнейшим образом контролируем тех, кто прибывает в Беларусь», — пояснил он. При необходимости приезжающих определяют на карантин.

«Правда, клеймят нас всякими разными словами, что мы их зря задержали, но такова ситуация», — добавил Лукашенко.

Он также обратил внимание, что в этот период года в Беларуси наблюдается традиционный подъем заболеваемости вирусными инфекциями, и работникам здравоохранения надо не забывать о пациентах с другими серьезными заболеваниями.

«Нам надо не упустить вопрос других болезней, потому что от коронавируса у нас еще не погиб ни один человек, а от других болезней люди погибают. Поэтому я предупредил Минздрав, чтобы врачи уделяли большое внимание людям с другими болезнями», — сказал он.

Внимание медиков в Беларуси в первую очередь нацелено на людей из группы риска, у которых наиболее вероятно тяжелое течение болезни при коронавирусе, продолжил Лукашенко. Это люди пожилого возраста, те, кто имеет ряд сопутствующих заболеваний.

«Конечно, любой вирус на такого человека бросается и начинает его там тормошить», — отметил он. — Нашим врачам пока удается справляться с этими болезнями, но расслабляться мы не планируем».

По его словам, к работе с уязвимыми группами населения активно подключились и социальные службы, общественные организации, они предлагают помощь по доставке лекарств, продуктов питания.

Лукашенко поблагодарил китайскую сторону за помощь в противостоянии COVID-19. «Весь горький опыт, который они (китайские специалисты. — БелаПАН) накопили за эти месяцы, они щедро передают белорусским эпидемиологам, микробиологам, врачам и так далее, — сказал он. — Спасибо вам и всему китайскому народу за ту помощь, которую вы нам сейчас оказываете».

По официальным данным на 23 марта, в Беларуси отмечен 81 случай заражения коронавирусом, вызывающим заболевание COVID-19. При этом 22 человека уже выписаны или готовятся к выписке, еще 59 — под медицинским контролем и на лечении. Большая часть инфицированных находится в медучреждениях Минска и Витебска. Старейшему пациенту с коронавирусом 78 лет, самому младшему — три года. Всего в карантине находятся 1100 человек — это контакты инфицированных первого уровня, еще 8800 контактов второго уровня находятся под наблюдением медиков.

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