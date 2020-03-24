Совет министров готовит предложения по поддержке бизнеса

Об этом сообщил 24 марта журналистам премьер-министр Сергей Румас.

«Министерство экономики предложило целый набор мер по поддержке бизнеса — это и налоговые, и кредитные каникулы, и шаги по поддержке индивидуальных предпринимателей», — сказал Румас. Он отметил, что планируемый набор мер станет первым пакетом решений по поддержке предприятий.

«Наши дальнейшие шаги будут зависеть от того, как будет развиваться [экономическая ситуация] в будущем», — отметил премьер-министр.

Деловое сообщество выступает за принятие государством неотложных мер по поддержке бизнеса, затронутого глобальным экономическим кризисом.

«У нас не все хорошо, этот кризис реально масштабный, он не просто нас заденет, скорее всего, мы находимся на стадии вхождения в этот кризис. Поэтому для бизнеса очень важно четкое понимание, какую антикризисную политику будет проводить правительство», — заявил председатель Республиканского союза промышленников и предпринимателей Александр Швец.

По его мнению, наступает время «пакета мер, которые должны быть объединены правительством в программу антикризисных мер». «Мы бы хотели, чтобы правительство рассмотрело возможность предоставления предприятиям отсрочки по выплате в течение четырех месяцев взносов в Фонд социальной защиты населения, а в последующем — предоставить рассрочку по уплате этих средств», — сказал Швец.

По его словам, если этого не сделать, у коммерческих организаций могут быть проблемы с сохранением занятости.