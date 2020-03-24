Правительство России поручило закрыть кинотеатры и ночные клубы
В кафе, ресторанах и барах запретят курение кальянов.
Кроме того, правительство
Роспотребнадзор должен совместно с Минпромторгом проработать использование для дезинфекции «любых спиртосодержащих средств, в том числе косметических», а также переоборудовать государственные санатории и лечебно-реабилитационные центры для изоляции зараженных коронавирусом.
Из-за коронавируса во всех российских регионах действует режим повышенной готовности.
Ранее Минкультуры решило закрыть в России все государственные театры, музеи, филармонии, цирки и кинотеатры. Также ведомство рекомендовало всем кинотеатрам приостановить работу с 23 марта.