Правительство России поручило закрыть кинотеатры и ночные клубы

В кафе, ресторанах и барах запретят курение кальянов.

Кроме того, правительство поручило Минтрансу организовать вывоз россиян из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

Роспотребнадзор должен совместно с Минпромторгом проработать использование для дезинфекции «любых спиртосодержащих средств, в том числе косметических», а также переоборудовать государственные санатории и лечебно-реабилитационные центры для изоляции зараженных коронавирусом.

Из-за коронавируса во всех российских регионах действует режим повышенной готовности.

Ранее Минкультуры решило закрыть в России все государственные театры, музеи, филармонии, цирки и кинотеатры. Также ведомство рекомендовало всем кинотеатрам приостановить работу с 23 марта.