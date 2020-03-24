Правительство России поручило закрыть кинотеатры и ночные клубы

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В кафе, ресторанах и барах запретят курение кальянов.

Кроме того, правительство поручило Минтрансу организовать вывоз россиян из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.


Фотофакт. Путин пришел в защитном костюме к заразившимся коронавирусом

Роспотребнадзор должен совместно с Минпромторгом проработать использование для дезинфекции «любых спиртосодержащих средств, в том числе косметических», а также переоборудовать государственные санатории и лечебно-реабилитационные центры для изоляции зараженных коронавирусом.

Из-за коронавируса во всех российских регионах действует режим повышенной готовности.

Ранее Минкультуры решило закрыть в России все государственные театры, музеи, филармонии, цирки и кинотеатры. Также ведомство рекомендовало всем кинотеатрам приостановить работу с 23 марта.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19 Россия

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