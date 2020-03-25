Белорусские спецназовцы готовятся выполнить задачи в любых условиях

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Подразделения Сил специальных операций Вооруженных сил проводят проверку боеготовности.

Фото Минобороны

Как сообщает пресс-служба Минобороны, в соответствии с планом, подразделения 103-й Витебской отдельной воздушно-десантной бригады и 38-й Брестской отдельной десантно-штурмовой бригады осуществили перемещение в районы сосредоточения и приступили к выполнению учебно-боевых задач.

Военнослужащие 103-й бригады после марша в назначенный район приступили к выполнению задач комплексного учения, в ходе которого отрабатывают вопросы маскировки, организации охранения и разведки.

Основное внимание на данном этапе учения уделяется вопросам слаживания батальонов и подразделений обеспечения, отмечает оборонное ведомство.

С десантно-штурмовым батальоном 38-й бригады со средствами усиления проводится батальонное тактическое учение на полигоне Домановский.

«Учения десантников являются очередным этапом совершенствования форм и способов применения подразделений сил специальных операций для борьбы с терроризмом, а также проверки их способности выполнить поставленные задачи в любых условиях обстановки», — сообщает Минобороны.
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Тэги: Минобороны силы специальных операций

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