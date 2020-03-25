По мнению Александра Лукашенко, народы Беларуси и Греции имеют общие духовные ценности.

Как сказано в его поздравлении на имя президента этого балканского государства Екатерины Сакелларопулу по случаю Дня Независимости, у двух стран имеется богатая многовековая история и культурное наследие.

Отмечая общие духовные ценности, Лукашенко выразил надежду, что у сторон есть все основания для построения конструктивных межгосударственных связей.

Он убежден, в целесообразности «активизации двустороннего диалога на всех уровнях».