Средняя начисленная зарплата в Минске в феврале выросла на 1 рубль 70 копеек
По данным главного статистического управления Минска, в феврале 2020 года начисленная средняя зарплата в столице составила 1.591,6 рубля, что на 1,7 рубля, или на 0,1%, больше, чем в январе.
Реальная зарплата (с учетом роста цен) в Минске в феврале 2020 года по сравнению с февралем 2019-го увеличилась на 9,1%.
В числе наиболее высокооплачиваемых:
- IT-специалисты — в среднем 4.991,7 рубля;
- работники горнодобывающей промышленности — 4.409,2 рубля;
- воздушного транспорта — 2.707,4;
- финансового и страхового сектора — 2.310,2;
- работники химической промышленности — 2.050,3;
- нефтепереработки — 2.028,6;
- телекоммуникационной сферы — 1.991,7;
- архитекторы, бухгалтеры, юристы — 1.851,9;
- оптовики — 1.813,2;
- ученые — 1.611,5.
Самая низкая зарплата у работников столичных библиотек, архивов, музеев (782,4 рубля) и социальных работников (818,8 рубля).
Наибольшая среднемесячная начисленная зарплата работников традиционно была в Минске, наименьшая — в Могилевской области — 921. В Брестской области средняя зарплата составила 961,4 рубля, в Витебской — 939,5 рубля, Гомельской — 993,4 рубля, Гродненской — 952,8 рубля, Минской — 1.105,1 рубля.