Жители Светлогорска пять лет получали пособие за опекунство над вымышленными сиротами

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Уголовное дело возбуждено в отношении двух жителей Светлогорска по факту мошенничества в особо крупном размере.

Бывшая методист сектора охраны прав детства Светлогорского райисполкома и ее сожитель подозреваются в том, что незаконно оформили и получали пособие за опеку над двумя несовершеннолетними сиротами.

На самом деле сироты были вымышленными. В 2015 году ныне 52-летняя женщина, используя служебное положение, составила фиктивное решение об установлении опеки, а опекуном вписала своего сожителя.

Ежемесячное пособие пара получала в течение пяти лет — до марта этого года. За это время набежала сумма в 30 тысяч рублей. Эти деньги были потрачены на текущие нужды.

Факт мошенничества всплыл, когда в бухгалтерии сверили списки опекунов, после чего бывшей методистом и ее сожителем занялись органы внутренних дел, сообщает пресс-служба МВД.
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Тэги: мошенничество опекунство Город: Светлогорск

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