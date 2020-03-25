Жители Светлогорска пять лет получали пособие за опекунство над вымышленными сиротами

Уголовное дело возбуждено в отношении двух жителей Светлогорска по факту мошенничества в особо крупном размере.

Бывшая методист сектора охраны прав детства Светлогорского райисполкома и ее сожитель подозреваются в том, что незаконно оформили и получали пособие за опеку над двумя несовершеннолетними сиротами.

На самом деле сироты были вымышленными. В 2015 году ныне 52-летняя женщина, используя служебное положение, составила фиктивное решение об установлении опеки, а опекуном вписала своего сожителя.

Ежемесячное пособие пара получала в течение пяти лет — до марта этого года. За это время набежала сумма в 30 тысяч рублей. Эти деньги были потрачены на текущие нужды.