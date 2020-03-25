Минздрав рассчитывает, что вспышки коронавируса в Беларуси не будет

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Об этом заявил глава ведомства Владимир Караник во время трансляции для студентов на ютьюб-канале Национального пресс-центра.

Отвечая на вопрос о прогнозируемой некоторыми медиками вспышке COVID-19 в апреле, он отметил: «На моей памяти дату вспышки вируса переносили уже раза три-четыре. Последнее, что говорили, она должна была начаться в прошлую пятницу (20 марта. — ред.). Кто-то говорит о середине апреля. Но мы надеемся, что эта вспышка, именно вспышка, не произойдет ни в середине апреля, ни в середине мая, ни в середине июня. А будет контролируемое развитие ситуации».


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Также глава Минздрава разъяснил, почему «возникают разночтения» в цифрах по коронавирусу, предоставляемых его ведомством. «Нас пытаются обвинить в каких-то манипуляциях с цифрами, например, по излеченным и выписанным. На самом деле, если пациент уже не имеет признаков болезни и у него есть один отрицательный тест, это позволяет относить его к излеченным. Но по протоколу мы должны получить два отрицательных мазка, и пациент должен находиться под наблюдением 14 дней с момента госпитализации. Часть людей на сегодня не выписана лишь потому, что одно из этих двух условий [протокола] не выполнено», — заявил Караник.

По данным Минздрава, на 25 марта излеченными от COVID-19 в Беларуси считаются 29 пациентов. Часть из них выписана домой.

 

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Сюжет: COVID-19
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Тэги: Минздрав коронавирус COVID-19 Персона: Владимир Караник

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