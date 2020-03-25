В отношении главреда EJ.by Сергея Сацука возбудили уголовное дело

Журналиста подозревают в получении взятки, сообщила БелаПАН его жена Жанна Сацук.

Она общалась с дежурным адвокатом, в присутствии которого 25 марта допрашивали журналиста. Дело возбуждено департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля. «Он подозревается в преступлении. Сейчас его везут в изолятор временного содержания на улице Окрестина. До пятницы он будет там, а в пятницу уже будет решаться вопрос: либо предъявят обвинение, либо отпустят», — сказала Жанна Сацук.

По ее словам, 26 марта семья намерена заключить соглашение с другим адвокатом, который будет принимать участие в дальнейших следственных действиях. «Дежурный адвокат не очень дружелюбный. И вообще даже не на стороне Сергея Сацука, потому что адвокат сам считает, что он виновен и что его преступление как на ладони, как он мне сказал. То есть у адвоката совсем неправильная позиция для адвоката. Такое чувство, что он никак не заинтересован в защите», — отметила Жанна Сацук.

Сергей Сацук был задержан вечером 25 марта, когда приехал с женой в строительный магазин.

Его брат Александр Сацук предполагает, что задержание может быть связано с августовским сюжетом на телеканале «Беларусь 1» о заказных статьях в интернет-издании «Ежедневник».