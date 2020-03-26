Пятый человек умер от коронавируса в Украине

Пятый летальный случай коронавируса зафиксировали в Ивано-Франковской области. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Она вместе с мужем поступила в больницу с подозрением на коронавирусную инфекцию 23 марта. Подчеркивается, что женщина долго занималась самолечением и поздно обратилась к врачам. Инфицирование COVID-19 было лабораторно подтверждено уже после смерти пациентки.

Четвертой жертвой стала 76-летняя женщина из села Козацкое Конотопского района. Об этом мэр Конотопа Артем Семенихин рассказал на своей странице в Facebook. Два дня назад она обратилась в Конотопскую больницу с жалобами на пневмонию, до этого она болела шесть дней. Ей сделали тест на грип, он не подтвердился. Симптомов COVID-19 не было. На протяжении двух дней женщину лечили от пневмонии, но сегодня поступили экспресс-тесты, ей сразу же сделали два теста и был обнаружен коронавирус.