«Страх перед коронавирусом гораздо страшнее его самого». Борис Акунин рассказал о болезни
Один из самых культовых современных российских писателей Борис Акунин заразился коронавирусом.
Как написал он на своей странице в соцсети, «я забросил фб, потому что валяюсь с модной болезнью».
Писатель пообещал, что «малость окрепну — обязательно поделюсь впечатлениями».
В качестве спойлера он добавил: страх перед коронавирусом гораздо страшнее самого коронавируса.
«Осторожным быть нужно, а паниковать незачем», — считает Акунин.
Напомним, Александр Лукашенко неоднократно подчеркивал, что не разделяет панические настроения в мире по поводу коронавируса.
«Я коронавирус этот называю не иначе как психозом и от этого никогда не откажусь, потому что вместе с вами пережил многие уже психозы, и мы знаем, к чему это приводило», — заявил он 19 марта на совещании по эпидемиологической ситуации.
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