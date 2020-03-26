«Надо выяснять, как белорусы попали к нам во время карантина — такого быть не должно»
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) бьет тревогу о том, что в приграничных с Беларусью городах нередко можно увидеть белорусских торговцев.
Так руководитель ведомства на Псковщине Александр Нестерук назвал подобную ситуацию ненормальной, пишет
«Если они проникают, то они нарушители государственной границы… Такого не должно быть», — сказал он, обратив внимание на тот факт, что зачастую реализуются «продукты сомнительного качества».
Специалист отметил, что поставит вопрос перед местными властями: «Надо выяснять, как они попали к нам на территорию. Обмен гражданами прекращен. Все такие поездки должны быть пресечены».