«Надо выяснять, как белорусы попали к нам во время карантина — такого быть не должно»

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) бьет тревогу о том, что в приграничных с Беларусью городах нередко можно увидеть белорусских торговцев.

Так руководитель ведомства на Псковщине Александр Нестерук назвал подобную ситуацию ненормальной, пишет informpskov.ru .

«Если они проникают, то они нарушители государственной границы… Такого не должно быть», — сказал он, обратив внимание на тот факт, что зачастую реализуются «продукты сомнительного качества».

Специалист отметил, что поставит вопрос перед местными властями: «Надо выяснять, как они попали к нам на территорию. Обмен гражданами прекращен. Все такие поездки должны быть пресечены».