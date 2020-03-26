«Легко или бессимптомно». В Минздраве рассказали как в Беларуси болеют COVID-19

Большинство случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Беларуси имеют легкое или бессимптомное течение, сообщила заместитель министра здравоохранения Елена Богдан.

«Я должна сказать, что на сегодняшний момент ситуация по-прежнему остается контролируемой. Ни один пациент в медучреждениях Республики Беларусь от инфекции COVID-19 на сегодняшний момент не умер. Поэтому закономерный вопрос: каким источником информации пользуется Bloomberg?» — заявила замглавы Минздрава 26 марта в эфире телеканала «Беларусь 1» , комментируя сообщение агентства Bloomberg о якобы 22 смертях от коронавируса в Беларуси. Агентство позднее поправило информацию в том же материале.

Богдан подчеркнула, что Минздрав владеет абсолютно всей информацией, которая на данный момент есть, — и по количеству обследованных, и по количеству выявленных случаев, и по состоянию здоровья каждого из этих пациентов.

«Основная масса пациентов, у которых выявлен COVID-19, имеют или бессимптомное течение, или абсолютно не выраженные клинические проявления респираторного характера», — сказала замминистра.

Она продолжила, что ежедневно анализируются запасы масок, защитных костюмов, лекарственных средств.

«И мы на сегодняшний момент можем говорить, что по лекарственным средствам, если раньше это было три-четыре месяца, то на сегодняшний момент по основным позициям мы имеем как минимум шестимесячный запас», — подчеркнула Богдан.

Последние данные о количестве заболевших коронавирусом в Беларуси Минздрав публиковал 25 марта. На тот момент было подтверждено 86 случаев коронавирусной инфекции, еще два случая были под вопросом. При этом были выписаны или готовились к выписке 29 пациентов, продолжается медицинский контроль и лечение 57 пациентов.

В карантине находится более 1,2 тысячи лиц, относящихся к контактам первого уровня. С конца января проведено около 23 тыс. тестов на COVID-19.

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