Российский чиновник находится на карантине после отдыха в Беларуси
Руководитель Солецкого района (Новгородская область) Александр Котов признался, что находится на карантине.
По его словам на самоизоляцию он пошел после недельного отпуска в Беларуси.
На своей странице в соцсети чиновник написал, что в его рабочий график вмешалось «чудовищное распространение коронавирусной инфекции».
«Неделю отпуска я провел в Белоруссии, поэтому по приезду, следуя рекомендациям врачей, нахожусь дома, на изоляции», — сообщил Котов.
Он подчеркнул, что симптомов заболевания «не было и нет». Однако, несмотря на это, в сложившейся ситуации «необходимо проявить ответственность по отношению к себе и другим».
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