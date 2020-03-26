Российский чиновник находится на карантине после отдыха в Беларуси

Руководитель Солецкого района (Новгородская область) Александр Котов признался, что находится на карантине.

Фото со страницы А.Котова в соцсети

По его словам на самоизоляцию он пошел после недельного отпуска в Беларуси.

На своей странице в соцсети чиновник написал, что в его рабочий график вмешалось «чудовищное распространение коронавирусной инфекции».

«Неделю отпуска я провел в Белоруссии, поэтому по приезду, следуя рекомендациям врачей, нахожусь дома, на изоляции», — сообщил Котов.

Он подчеркнул, что симптомов заболевания «не было и нет». Однако, несмотря на это, в сложившейся ситуации «необходимо проявить ответственность по отношению к себе и другим».

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