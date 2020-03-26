Утвержден перевод Гражданского кодекса на белорусский язык

Экспертный совет по переводу законодательных актов на белорусский язык на заседании 26 марта в Минске утвердил полную белорусскоязычную версию Гражданского кодекса.

Как сообщается на Национальном правовом интернет-портале pravo.by , перевод нескольких частей Гражданского кодекса был утвержден на заседании совета в конце 2019 года. Этот документ является одним из наиболее объемных законодательных актов страны: насчитывает 1.153 статьи, сгруппированные в восемь разделов.

Председатель общественного объединения «Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны» (ТБМ) экс-депутат парламента Елена Анисим на своей странице в «Фейсбуке» отметила, что следующим законодательным актом, который планируется перевести на белорусский язык, станет Жилищный кодекс. До конца года экспертный совет планирует также утвердить переводы Трудового кодекса и Кодекса о земле.

В прошлом году эксперты одобрили белорусскоязычные версии Кодекса о браке и семье и Избирательного кодекса.

Экспертный совет по вопросам перевода законодательных актов на белорусский язык был сформирован в 2019 году при Национальном центре правовой информации (НЦПИ).

Консультативный орган возглавляет директор НЦПИ Евгений Коваленко. Директор Института языкознания имени Якуба Коласа Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Игорь Копылов был избран ответственным за работу экспертов-переводчиков, костяк которых составили члены терминологической комиссии института.

Помимо сотрудников НЦПИ и Академии наук в экспертный совет входят представители Администрации президента, нижней палаты парламента, министерств юстиции и культуры, Национального центра законодательства и правовых исследований, ряда вузов и организаций.

Ранее Евгений Коваленко заявил БелаПАН, что белорусскоязычные версии законов, утвержденные экспертным советом и размещаемые на портале pravo.by, являются неофициальными.

Впервые идея создания подобного совета была высказана в апреле 2019 года на встрече Анисим и почетного председателя ТБМ Олега Трусова с руководством НЦПИ и Национального центра законодательства и правовых исследований.

Встреча по вопросу подготовки законодательства на обоих государственных языках состоялась вскоре после «Большого разговора с президентом» (1 марта), когда Александр Лукашенко делегировал созданному ТБМ Университету имени Нила Гилевича обязанности по подготовке белорусскоязычных версий законодательных актов, принятых на русском языке.