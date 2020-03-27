Украина эвакуировала из Беларуси четырех детей после операций по пересадке органов

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Украина эвакуировала из Беларуси группу из 39 соотечественников, которые не могли самостоятельно вернуться домой. Среди них было четыре ребенка, перенесших операции по пересадке органов, сообщил неофициальный телеграм-канал украинского МИД «МЗС life», который рассказывает о жизни дипломатов.

Вывоз соотечественников организовало 25 марта посольство Украины в Минске. На автобусе они добрались к пункту пропуска Новая Гута — Новые Ярыловичи, где их ждал автобус Черниговской облгосадминистрации.


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Прооперированных детей забрал микроавтобус пограничной службы, который доставил их в Национальный институт хирургии и трансплантологии им. Шалимова в Киеве на реабилитацию.

26 марта во время вечернего политического ток-шоу «Право на власть» украинского телеканала «1+1» ведущая пояснила, что трем детям была сделана пересадка почек. Одному из них зрители канала собрали на операцию 65 тыс. евро. Своей очереди мальчик ждал два года.

17 марта украинские власти закрыли въезд для иностранцев в связи с эпидемией коронавируса COVID-2019. Из-за этого было прервано транспортное сообщение между Беларусью и Украиной. Запрет первоначально действовал до 3 апреля. 25 марта он был продлен до 24 апреля.
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Тэги: Беларусь-Украина

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