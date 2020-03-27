ГАИ сегодня по всей стране проводит спецмероприятие

В последний рабочий день месяца Госавтоинспекция проведет по всей стране Единый день безопасности дорожного движения.

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В этот раз спецмероприятие «Пристегнись к безопасности!» будет направлено на пропаганду использования ремней безопасности и детских кресел.

В ГАИ отметили, что получить травму или погибнуть в ДТП могут люди, которые сидят как на передних, так и на задних сидениях авто: «В случае ДТП не пристегнутый пассажир с заднего сидения будет выброшен инерционной силой вперед. В результате он может вылететь через ветровое стекло, либо травмировать тех, кто сидит рядом и впереди».

Дорожная милиция напомнила, что именно в этой связи п.9.5 ПДД обязывает водителя быть пристегнутым и не перевозить пассажиров с не пристегнутыми ремнями.

Для маленьких пассажиров основным и самым эффективным средством защиты является детское автокресло, а самым опасным является перевозка ребенка на руках.

«По этой же причине нельзя пристегиваться и одним ремнем с ребенком — при столкновении вы просто раздавите его своим весом», — подчеркнули в ГАИ.

В соответствии с п.178 ПДД, ребенка можно перевозить без автокресла лишь в двух случаях: если рост ребенка превышает 150 см, а также в такси.

За нарушение правил пользования ремнями безопасности и мотошлемами предусмотрена ответственность водителя в виде предупреждения или штрафа в размере до 1 базовой величины. За повторное в течение года нарушение этого требования правил с водителя взыскивается штраф в размере от 2 до 5 базовых величин. За нарушение правил перевозки детей предусмотрена ответственность в виде предупреждения или штрафа до 4 базовых величин. За повторное нарушение взыскивается штраф в размере от 2 до 8 базовых величин.

Как отмечается, согласно статистике, вероятность смертельного исхода при фронтальном столкновении для пристегнутых водителей уменьшается в 2,3 раза; при боковом – в 1,8 раза; при опрокидывании автомобиля – в 5 раз.

В отношении пассажиров статистика следующая: при лобовом столкновении степень риска у пристегнутых пассажиров в 9 раз меньше, чем у тех, кто пренебрег пассивными средствами защиты.

По данным, полученным специалистами Корнельского университета и подтвержденным их коллегами из Германии, использование ремней на 62-75 процентов сокращает количество травм в ДТП.