COVID-19. Лев Лещенко разрешил врачу рассказать о болезни и лечении

Народный артист РСФСР Лев Лещенко разрешил главному врачу больницы в Коммунарке Денису Проценко проинформировать общество о состоянии здоровья и лечении.

Фото из архива пресс-службы президента

Как сообщил доктор на своей странице в соцсети, на этот шаг он пошел из-за «спекуляции некоторых СМИ».

По словам Проценко, певец поступил в стационар с «клинико-рентгенологической картиной внебольничной пневмонии».

«После дообследования была подтверждена короновирусная этиология пневмонии, — написал главврач. — В первые сутки после поступления состояние пациента ухудшилось — наросла одышка и снизились показатели оксигенации крови. В связи с этим мы продолжили лечение в условиях отделения реанимации».

Доктор уверяет, что на сегодняшний день состояние пациента «стабильно и он не нуждается в дополнительном кислороде и мы планируем продолжить его лечение в госпитальном отделении».

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