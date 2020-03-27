«Пустотой занимались, тратили огромные деньги». Лукашенко недоволен неисполнением его поручений

Во время посещения ОАО «Белгипс» Александр Лукашенко напомнил о необходимости вернуться к теме норм в строительстве.

Глава государства напомнил, передает его пресс-служба, что поручал пересмотреть нормативно-правовую базу в строительстве еще 10-12 лет назад, чтобы можно было отказаться от излишнего и избыточного нормирования и перехода к европейским стандартам.

Он отметил, что в Беларуси «вместо легких конструкций — балки, железобетон: пустотой занимались, тратили огромные деньги».

Лукашенко заметил, что после выборов следует серьезно вернуться к этому вопросу: «Надо раскрепостить там, где нужно».

В то же время, подчеркнул он, «безопасность людей пострадать не должна»: «Надо строить безопасно. Но излишеств быть не должно».