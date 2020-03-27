«Без шума и пыли». Лукашенко рассказал, как в Беларуси борются с COVID-19

Во время сегодняшнего визита на ОАО «Белгипс» Александр Лукашенко рассказал о мерах, которые принимаются в Беларуси по профилактике и предотвращению распространения COVID-2019.

Президент, сообщает его пресс-служба, заверил, что каждая служба в стране (от медиков до правоохранителей) «занимается своим делом».

Он еще раз выступил против психоза и паники вокруг этой темы: «Мы этим занимаемся. Но только без шума и пыли».

Ранее Александр Лукашенко неоднократно подчеркивал, что не разделяет панические настроения в мире по поводу коронавируса. «Я коронавирус этот называю не иначе как психозом и от этого никогда не откажусь, потому что вместе с вами пережил многие уже психозы, и мы знаем, к чему это приводило», — заявил он 19 марта на совещании по эпидемиологической ситуации.

По данным университета Джонса Хопкинса на утро 27 марта, число заразившихся коронавирусом, вызывающим болезнь COVID-19, в мире увеличилось до 532 237 человек (умерло — 24 089 пациентов; вылечились — 124326).

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