Компания А1 изменила логотип, чтобы напомнить о социальном дистанцировании

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Компания А1 проиллюстрировала призывы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Министерства здравоохранения Беларуси к социальному дистанцированию и внесла изменения в свой логотип, отдалив друг от друга букву «А» и цифру 1.

Кроме промежутка, между буквой «А» и цифрой 1 в логотипе появился текст «Оставайся на расстоянии. #оставайсяонлайн», который также напоминает о важности соблюдения рекомендаций ВОЗ и Минздрава Беларуси.

Измененный дизайн логотипа А1 представлен на официальном сайте компании, а также на ее страницах во всех социальных сетях.

Кроме того, в поддержку инициативы #оставайсяонлайн, в рамках которой клиентам А1 на популярных тарифных планах предоставлен базовый мобильный интернет, а также бесплатный доступ к популярным фильмам и сериалам в видеосервисе VOKA, компания обновила идентификатор своей сети — теперь абоненты А1 увидят в статус-строке хэштег #STAYONLINE.

«Это тоже один из способов напомнить о том, что для работы, общения и развлечений пока лучше выбирать дистанционные каналы, а не личные контакты», — отметили в компании.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: А1 Беларусь логотип коронавирус COVID-19

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