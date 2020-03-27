Международный валютный фонд подтвердил начало мировой рецессии
Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева ожидает «довольно глубокий» спад в текущем году.
Глава МВФ
Особую угрозу Георгиева видит в возможности возникновения волны банкротств и сокращения рабочих мест, которая может не только подорвать способность экономики к восстановлению, но и разрушить саму основу общества.
В связи с этим глава МВФ призвала все страны «агрессивно» противодействовать распространению болезни и оказывать поддержку экономике, чтобы сократить срок глобальной рецессии и не допустить слишком глубокого падения.
МВФ готов использовать свой финансовый потенциал в размере 1 трлн долларов для поддержки государств-членов.