Белорусским спортсменам запретили выезжать за границу на соревнования и сборы

Срок действия такой меры не определен.

«Первый "маяк" — 6 апреля, но решение будет приниматься исходя из складывающейся ситуации», — сообщил БелаПАН пресс-секретарь Министерства спорта и туризма Владимир Нестерович.

По информации ведомства, на 26 марта на зарубежных учебно-тренировочных сборах находилось около 100 белорусских атлетов. «Минспорта прилагает все усилия, чтобы они в ближайшие дни вернулись на родину и не заболели», — говорилось в опубликованном в тот же день пресс-релизе.

Определены четыре базы, где предусмотрен санитарно-эпидемический режим, медицинская реабилитация и наблюдение за спортивными делегациями.

Совет министров ограничил до 6 апреля проведение в стране культурно-массовых, спортивных и научных мероприятий с международным участием.