Белорусским спортсменам запретили выезжать за границу на соревнования и сборы

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Срок действия такой меры не определен.

«Первый "маяк" — 6 апреля, но решение будет приниматься исходя из складывающейся ситуации», — сообщил БелаПАН пресс-секретарь Министерства спорта и туризма Владимир Нестерович.


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По информации ведомства, на 26 марта на зарубежных учебно-тренировочных сборах находилось около 100 белорусских атлетов. «Минспорта прилагает все усилия, чтобы они в ближайшие дни вернулись на родину и не заболели», — говорилось в опубликованном в тот же день пресс-релизе.

Определены четыре базы, где предусмотрен санитарно-эпидемический режим, медицинская реабилитация и наблюдение за спортивными делегациями.

Совет министров ограничил до 6 апреля проведение в стране культурно-массовых, спортивных и научных мероприятий с международным участием.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: белорусский спорт ограничение на выезд за границу коронавирус COVID-19 Персона: Владимир Нестерович

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