Северная Македония стала тридцатым членом НАТО

Флаг страны бывшего соцлагеря торжественно поднимут над штаб-квартирой Альянса в Брюсселе.

Об этом говорится в распространенном Госдепартаментом в пятницу, 27 марта, заявлении госсекретаря Майкла Помпео.

Политик отметил, что вступление Северной Македонии в НАТО представляет собой кульминацию многолетних усилий правительства и народа Северной Македонии по присоединению к Североатлантическому альянсу.

Он также подчеркнул, что «двери НАТО остаются открытыми для тех стран, которые хотят и могут проводить реформы и принять на себя ответственность и преимущества членства».