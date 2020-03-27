Северная Македония стала тридцатым членом НАТО

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Флаг страны бывшего соцлагеря торжественно поднимут над штаб-квартирой Альянса в Брюсселе.


Против евроинтеграции Северной Македонии и Албании выступили три государства ЕС

Об этом говорится в распространенном Госдепартаментом в пятницу, 27 марта, заявлении госсекретаря Майкла Помпео.

Политик отметил, что вступление Северной Македонии в НАТО представляет собой кульминацию многолетних усилий правительства и народа Северной Македонии по присоединению к Североатлантическому альянсу.

Он также подчеркнул, что «двери НАТО остаются открытыми для тех стран, которые хотят и могут проводить реформы и принять на себя ответственность и преимущества членства».
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Тэги: Северная Македония НАТО Персона: Майкл Помпео Город: Скопье

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